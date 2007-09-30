اسامی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا از 4 آبان ماه سال جاری به مدت 4 روز در شهر امان کشور اردن برگزار خواهد شد که صبح روز گذشته کادر فنی تیم نوجوانان ترکیب تیم کشورمان را جهت حضور در این دوره از پیکارها اعلام کرد.



بنابراین گزارش، ترکیب تیم کشورمان به شرح زیر است:



دسته 50 کیلوگرم:

مجید عسگری -استان هرمزگان

دسته 56 کیلوگرم:

جابربهروزی - استان فارس

دسته 62 کیلوگرم:

مهدی محمدی - استان خوزستان

دسته 69 کیلوگرم:

کیانوش رستمی - استان کرمانشاه وحمید ملکی - استان ایلام

دسته 77 کیلوگرم:

محمد زارعی - استان فارس

دسته 94+ کیلوگرم:

مسعود اسماعیل نژاد - استان گیلان و آنوش آرمک-استان گیلان

دسته 94 کیلوگرم: احمد خزایی - استان تهران(ذخیره)

دسته 85 کیلوگرم:کیاقدمی-کرمانشاه(ذخیره)