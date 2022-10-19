به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح چهارشنبه در نخستین همایش استانی تبیین نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی در مشهد اظهار کرد: در دوره‌ای قرارداریم که مدل‌های جنگ در حال تغییر است و قدرت‌هایی، چون آمریکا با استفاده از قدرت نظامی تصمیماتشان را تحمیل می‌کنند.

رئیس پدافند غیر عامل کشور افزود: اینکه چرا آمریکا به ایران حمله نمی‌کند شفاف است زیرا ما در نظام محاسباتی دشمن جنگنده هستیم و پاسخ موشک و گلوله را می‌دهیم.

وی با بیان اینکه دشمن در بخش‌های مختلف امروز در تلاش برای فعالیت ویژه است، افزود: به عبارتی شاهدیم که صنعت ما امروز در مرحله جنگ است و به نوعی مبارزه ادامه دارد. حداقل اطلاعات لازم امروز برای مدیران ما آگاهی کامل از پدافند غیرعامل و تهدیدات‌هاست و هر مدیری که این توانایی را ندارد شرعا باید کناره‌گیری کند.

جلالی بیان کرد: رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در بخش مسائل شیمیایی، رتبه بالایی در حفظ فعالیت‌های شیمیایی کشور را دارد و مدیران باید پیش از اجرای هر فعالیتی آموزش را برای کارکنان رقم بزنند.