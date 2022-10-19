کشف ۱۷۵ کیلوگرم حشیش در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های قاطع و مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با تسلط اطلاعاتی از ورود محموله مواد مخدر به خوزستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با رصد دقیق اطلاعاتی محور تردد یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر را در یکی از محورهای ورودی استان شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۷۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف کردند.

سردار صالحی بیان کرد: در این ارتباط یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.