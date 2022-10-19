به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیزاده بیان داشت: براساس تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت، سازمان آموزش فنی و حرفهای و استانداری هرمزگان جوانان بومی جویای کار در ۴ رشته لوله کشی صنعتی، برق صنعتی، ابزار دقیق و جوشکاری گرایشهای برق، کد و آرگون مهارت کسب میکنند.
وی عنوان کرد: اسامی افراد آموزش دیده پس از دریافت گواهینامه مهارت در بانک اطلاعاتی نیروهای طرحهای صنعت نفت و گاز هرمزگان ثبت میشود و در اولویت بکارگیری و اشتغال در طرحهای صنعت نفت و گاز قرار میگیرند.
علیزاده با اشاره به اینکه جوانان بومی جویای کار هرمزگانی میتوانند برای ایجاد فرصتهای شغلی در طرحهای صنعت نفت و گاز به ادارههای آموزش فنی و حرفهای مراجعه کنند، تصریح کرد: این جوانان باید بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشته و دارای کارت پایان خدمت یا معافی دائم و دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس باشند.
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