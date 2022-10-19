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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۵

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

وزش شدید باد زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی چند روز آینده وزش شدید باد و بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از فردا بر شدت وزش باد در استان افزوده می‌شود، تاکید کرد: سرعت وزش باد به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: بارش‌ها از روز شنبه استان را فرا می‌گیرد.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان از امروز تا اواخر روز پنجشنبه افزایش یافته ولی از روز جمعه هوا سرد می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و بیان داشت: دمای فعلی شهر زنجان هفت درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم‌تر شده است.

کد مطلب 5612538

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