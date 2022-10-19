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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:

بهره‌وری بخش صنعت استان بوشهر بیش از ۱۴ برابر میانگین کشور است

بهره‌وری بخش صنعت استان بوشهر بیش از ۱۴ برابر میانگین کشور است

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر گفت: بهره‌وری بخش صنعت استان بوشهر بیش از ۱۴ برابر میانگین کل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درراستای توسعه بخش کشاورزی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح‌های مهمی در این حوزه در دست اجرا است.

وی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو بر اساس ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه تولید محصولات خارج از فصل و توسعه کشت گلخانه‌ای، بیان کرد: پیش بینی می‌شود بهره وری نیروی کار استان بوشهر در بخش کشاورزی بیش از دو برابر کشور شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با بیان اینکه بهره وری کل استان بوشهر حدود پنج برابر کشور است افزود: بهره وری کل نیروی کار استان برابر با هزار و ۵۴۷ میلیون ریال بوده در صورتی که بهره وری کل نیروی کار کشور برابر با ۳۱۰ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: بهره وری نیروی کار بخش صنعت و معدن استان بوشهر برابر پنج میلیون و ۳۸۳ هزار ریال و بهره‌وری شاغلین بخش صنعت کشور ۳۸۳ میلیون ریال می‌باشد در حالی که بهره وری بخش صنعت استان بوشهر بیش از ۱۴ برابر کل کشور است.

پاپری اظهار داشت: بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی استان بوشهر برابر ۲۳۰ میلیون ریال و بهره‌وری شاغلین بخش کشاورزی کشور ۱۳۰ میلیون ریال می‌باشد که بهره‌وری این بخش نیز بالاتر از کشور است.

کد مطلب 5612540

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