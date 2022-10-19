روایت سرپرست فولاد خوزستان از ماجرای وریا غفوری

سید محمد علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فولاد خوزستان و دیدار مقابل نساجی مازندران گفت: بازی سختی در پیش داریم و با تمام تمرکز برای این دیدار آماده می‌شویم. امتیازات زیادی را با اشتباهات فردی و گاهی به دلیل اشتباهات داوری از دست دادیم و فکر می‌کنم می‌توانستیم در صدر جدول باشیم اما گذشته را به فال نیک می‌گیریم. بازی به بازی جلو خواهیم رفت تا بتوانیم به موفقیت برسیم و باعث شادی مردم خوزستان شویم.

وی در خصوص خبرها پیرامون بازداشت وریا غفوری در شب بازی با پیکان تصریح کرد: اصلاً چنین چیزی صحیح نیست، در این مورد فکر می‌کنم بعضی حق را زیر پا گذاشتند. همیشه گفته‌اند که رسالت یک خبرنگار صداقت اوست، اما در این مورد صحبت‌هایی شنیده می‌شود که کاملاً خلاف واقع است. روز قبل از بازی با پیکان یک احضاریه‌ای برای وریا غفوری آمده بود که باید تحویل خود او می‌شد و امضا می‌کرد که ما گفتیم این کار بعد از بازی انجام شود و اصلاً بحث دیگری نبود. در این خصوص هم هیچکدام از اعضای باشگاه از این موضوع خبر نداشتند تا شب قبل بازی که به من مراجعه شد و داستان آن را برایتان بازگو کردم.

سید محمد علوی افزود: وریا غفوری دعوت شده بود که در مورد یک سری موضوعات صحبت کند که هیچکدام از آنها هم مربوط به دوران حضور او در فولاد خوزستان نبود و به قبل از آن بازمی گردد. این کار هم انجام شد و وریا با قدرت در تمرین تیم ما حضور دارد. از ابتدای فصل تاکنون هم آقای گرشاسبی هم آقای نکونام پیگیر وضعیت وریا بوده‌اند و خود وریا بهتر از هرکس دیگری می‌تواند در این خصوص صحبت کند که چه حمایت‌هایی از وی شد اما متاسفانه بعضی به قصد تخریب چهره مدیرعامل باشگاه فولاد دست به هر کاری می‌زنند و به راحتی دروغ می‌گویند.

سرپرست تیم فولد در پایان گفت: روز پنج‌شنبه بازی سختی برابر نساجی در مازندران خواهیم داشت اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم به هدفمان برسیم.