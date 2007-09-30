کشته شدن دو امام جماعت اهل تسنن در موصل / ترور یکی از اعضای حزب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق امروز اعلام کرد: افراد مسلح ناشناس در دو حمله جداگانه در شهر موصل، شیخ ازهر احمد حسین امام جماعت مسجد محمود الصادق و سالم شیت امام جماعت مسجد الصحابه را کشتند.

این دو حمله شب گذشته و هنگام خروج این دو امام جماعت که هر دو از اهل تسنن بودند، به وقوع پیوست.

از جنوب شرقی موصل نیز خبر می رسد که افراد مسلح ناشناس روز گذشته علی ممتاز محمود ابراهیم یکی از اعضای حزب اسلامی و سه نفر از همراهان وی را در محله الوحده به قتل رساندند.

حزب اسلامی یکی از سه هسته اصلی تشکیل دهنده جبهه التوافق نماینده اقلیت اهل تسنن عراق به شمار می رود.

از سوی دیگر نیروهای پلیس استان دیالی، صبح امروز هفت جسد ناشناس در این استان کشف کردند.