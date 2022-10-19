کوپلینگ میلگرد چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کوپلر میلگرد یا اتصالات مکانیکی در سازه‌های بتنی به جای اتصالات میلگرد معمولی استفاده می‌شوند. کوپلر میلگرد برای استفاده در ستون‌ها و دیوارهای بتنی مسلح نیز مناسب هستند. در اتصالات ساختمانی، کوپلرهای میلگرد می‌توانند جایگزین تمامی قطعات میلگردی شوند و کاربردی بهینه و منحصربه‌فرد در ساخت و ساز داشته باشند.

در وب سایت آهن اسپات، قیمت دقیق و به روز به همراه ویژگی‌های این محصولات وجود دارد و به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند خریدی رضایت‌بخش داشته باشند. همچنین در این وبسایت معرفی ارزان‌ترین میلگردها در بازار آهن نیز به کاربران معرفی شده است.

کوپلر میلگرد چیست؟

کوپلرهای میلگرد، اجزایی هستند که دو میلگرد تقویت‌کننده را در جهت طولی به هم متصل می‌کنند و در نهایت یک اتصال مکانیکی تشکیل می‌دهند. این جایگزینی برای اتصالات لبه یا اتصالات جوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصالات مکانیکی برای جلوگیری از بیرون‌زدگی میله‌ها در اتصالات ریخته‌گری، کاهش تراکم در فضاهای محدود و همچنین صرفه‌جویی در طول میلگرد استفاده می‌شوند.

انواع کوپلر میلگرد

کوپلر میلگرد دارای انواع مختلفی است که در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و عبارتند از:

کوپلرهای میلگرد فشرده‌سازی / اتصالات یاتاقان انتهایی

کوپلرهای میلگرد کشش و فشار

کوپلرهای میلگرد لپ یا اتصالات کششی

کوپلرهای میلگرد رولپلاک

نکات مهم هنگام خرید کوپلر میلگرد در آهن اسپات

آهن اسپات به عنوان یک مرجع معتبر محصولات خود را در بالاترین کیفیت و قیمتی مناسب به کاربران خود ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای به صورت مستقیم محصولات آهنی خود را خریداری نمایند و تجربه خریدی رضایت‌بخش را برای خود به ارمغان آورند. برای استعلام قیمت و خرید میلگرد ۱۴ اینجا کلیک کنید.

قبل از اینکه اقدام به ثبت سفارش کوپلر میلگرد نمایید به مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، توجه ویژه‌ای داشته باشید.

کیفیت کوپلر میلگرد

مهم‌ترین مواردی که باید هنگام خرید کوپلر میلگرد به آن توجه کرد، کیفیت آن است. به عنوان یک متخصص ساخت و ساز، شما بایستی از اهمیت کیفیت محصول برای تکمیل کارتان مطلع باشید. قابل ذکر است که کوپلر میلگرد درجه یک در آهن اسپات موجود است و شما می‌توانید به سادگی این محصول را خریداری نمایید.

قدرت کشش بهتر

باید اطمینان حاصل کنید که کوپلر میلگردی که قصد خریداری آن را دارید، می‌تواند مقاومت کششی بهتری را به طور مؤثرتری تحمل کند و به شما اجازه دهد تا یکپارچگی و تداوم ساختار ساختمان مورد نظر را بهبود بخشید.

دوام و مقاومت بهتر

انتخاب یک کوپلر میلگرد مقاوم به کاربر این امکان را می‌دهد تا بتواند مدت طولانی‌تری بایستد و ساختار ساخت و ساز را به صورت موثرتری پشتیبانی نماید. به همین دلیل میزان دوام و مقاومت در این کوپلرها بسیار مهم و حایز اهمیت است.

قیمت

هنگامی‌که قصد خرید بهترین و موثرترین کوپلرهای میلگرد را دارید، باید به دنبال محصولاتی باشید که با قیمت‌های رقابتی و مناسب در بازار موجود هستند. این موضوع سبب می‌شود تا با انتخاب مناسب کوپلرهای میلگرد در هزینه ساخت و ساز صرفه‌جویی نمایید.

مزایای کوپلر میلگرد

استفاده از کوپلرهای میلگرد مزایای زیادی دارد که به مهم‌ترین آن‌ها در زیر اشاره شده است:

پیوستگی میلگرد

آیین‌نامه‌های عملی طراحی بتن مسلح فرض می‌کنند که جزئیات، کیفیت مواد و طرز کار به گونه‌ای است که انتقال نیرو از یک میلگرد به میلگرد دیگر تضمین می‌شود. با این حال، اگر پیوند بین بتن و میلگرد از بین برود، در نتیجه ترک خوردگی بتن، فرسودگی، عملکرد نامناسب در محل، خوردگی میلگرد و متعاقب آن پوسته شدن میلگرد و … رخ می‌دهد. کوپلرهای میلگرد متکی به اتصالات بتنی نیستند و بنابراین پیوستگی و تداوم میلگرد قابل اطمینان‌تری ایجاد می‌کنند.

کاهش تراکم میلگرد

چسباندن میلگرد در مقاطع به شدت تقویت شده می‌تواند باعث ازدحام قابل‌توجهی شود و در نتیجه مشکلاتی در ایجاد فضای ناکافی برای قرارگیری و تراکم صحیح بتن ایجاد شود. استفاده از کوپلرهای میلگرد باعث کاهش قابل توجه تراکم می‌شود و قرارگیری و تراکم بتن را آسان‌تر می‌کند و خطر جدا شدن بتن به دلیل لرزش بیش از حد و در نتیجه افزایش کیفیت بتن را کاهش می‌دهد.

ایمنی

وجود ایمنی در محل‌هایی که ساخت‌وساز انجام می‌شود، امری مهم و ضروری است. به صورت کلی استفاده از کوپلرهای میلگرد می‌تواند به افزایش ایمنی در ساخت و سازها کمک کند. میلگردهای بیرون زده از کرکره‌ها که می‌توانند خطرناک باشد را می‌توان با استفاده از کوپلرهایی که در مقابل کرکره یا قالب قرار گرفته‌اند جدا کرد و امکان اتصال میلگرد مجاور را پس از برداشتن کرکره یا قالب فراهم نمود.

کاهش مصرف فولاد

استفاده از کوپلر میلگرد مصرف فولاد را کاهش می‌دهد و بنابراین می‌تواند یک گزینه سازگار با محیط‌زیست و پایدارتر از لپ کردن باشد.

برتری فنی

اتصال میلگرد مانند تقویت مداوم عمل می‌کند. جداسازی بتن، استحکام مکانیکی ایجاد می‌کند و بنابراین شکل‌پذیری در سازه‌های RCC مستقل از وضعیت بتن است و تداوم میلگردهای به هم پیوسته در یک ساختمان، چیدمان عالی جریان الکتریکی زمین را ارائه می‌دهد. به همین دلیل استفاده از میلگردهای کوپلر برتری فنی در مقایسه با عدم استفاده از آن در یک ساخت و ساز ایجاد می‌کند.

طراحی رضایت‌بخش

تراکم میلگردها با استفاده از سیستم کوپلر تا حد زیادی کاهش می‌یابد و این موضوع به بهبود جریان و استحکام بتن کمک بسیاری می‌کند. کوپلر میلگرد به صورت کلی انعطاف‌پذیری بیشتری را در طراحی فراهم می‌کند. سادگی در طراحی جزئیات میلگردها به ویژه در مناطق ازدحام، خطاهای تثبیت آرماتور را به حداقل می‌رساند و تثبیت میلگردها بدون دردسر انجام می‌پذیرد.

کیفیت، هزینه و زمان

استفاده از کوپلر میلگرد در ساخت و سازها کیفیت پروژه را بالاتر برده و در هزینه و زمان صرفه‌جویی ویژه‌ای می‌کند. برای تثبیت کوپلرهای میلگرد به مهارت یا نوع تجهیزات خاصی نیاز نیست. استفاده از میلگرد در اندازه‌های مناسب باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود.

قیمت کوپلر میلگرد در آهن اسپات

مهم‌ترین موضوعی که در خرید کوپلرهای میلگرد در نظر گرفته می‌شود، قیمت آن محصولات است. در وب سایت آهن اسپات کاربران می‌توانند به راحتی با استعلام قیمت لحظه‌ای خریدی مقرون به صرفه را برای خود به ارمغان آورند.

با خرید آهن آلات و محصولات فولادی به صورت آنلاین از وب سایت آهن اسپات خیالی آسوده داشته باشید و سفارشات خود در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید. برای استعلام قیمت و خرید میلگرد ۱۶ اینجا کلیک کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.