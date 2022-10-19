به‌گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم‌اندیشی دومین شورای سیاست‌گذاری جشنواره فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با حضور مدیران و نمایندگانی از معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست با اشاره به برگزاری چند دوره جشنواره فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، نقاط ضعف و قوت این جشنواره‌ها بررسی و پیشنهادهای جدید برای برگزاری هرچه بهتر این دوره از جشنواره ارائه شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده جشنواره فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، امسال از ۲۶ بهمن تا ۱ اسفند برگزار خواهد شد و با توجه به این که زمان پایان این جشنواره با زمان برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم زمان خواهد شد، از تعدادی از برگزیدگان در مراسم اختتامیه نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تجلیل به عمل می‌آید.

یکی از موضوعات جدید در این دوره از جشنواره اضافه شدن عنوان جدیدی به نام «سایه سرو» است که بر این اساس این عنوان به یکی از پیشکسوتان برجسته حوزه صنایع‌دستی اعطا خواهد شد و این پیشکسوت برجسته به‌عنوان رئیس افتخاری جشنواره نیز فعالیت خواهد کرد.

در این جلسه محل برگزاری دبیرخانه جشنواره نیز مورد بررسی قرار گرفت و ساختمان تاریخی کوشک تهران و نیز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به‌عنوان دو مرکز محل دبیرخانه جشنواره پیش‌بینی شده است.

شرایط چگونگی حضور و نحوه ارسال آثار در این جشنواره در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود و با هدف تقویت مشارکت استان‌ها در این جشنواره برای مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۳۱ استان احکام جداگانه‌ای ارسال خواهد شد.

هم چنین با سفارت‌خانه‌های مختلف درباره حضور در این جشنواره و بازدید از آثار منتخب با هدف معرفی آثار هنری و صنایع‌دستی ایرانی، رایزنی‌ها می‌شود.