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۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

10 طرح پژوهشی در زمینه آسیب شناسی فرهنگی در یزد پایان یافت

10 طرح پژوهشی در زمینه آسیب شناسی فرهنگی در یزد پایان یافت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتمام 10 طرح پژوهشی در راستای آسیب شناسی فرهنگی توسط خانه پژوهش استان یزد خبر داد.

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در تشریح اقدامات انجام این اداره پرداخت و گفت: به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 50 قطعه عکس در این مورد در تمامی شهرستانها و نمایش خیابانی در 15 منطقه شهر یزد برپا شد.

وی برپایی نمایشگاه عکس و کتاب سومین شهید محراب آیت ا... صدوقی تحت عنوان از بهشتی تا صدوقی را از دیگر اقدامات ارزشمند این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت سالگرد تولد ایشان در 100 قطعه عکس به مدت یک هفته در مسجد حظیره برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افتتاح نمایشگاه دائمی آثار مکتوب فرهنگی و هنری را یک از اقدامات رو به جلو این اداره کل در دولت نهم عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه کتب نویسندگان یزدی و همچنین نشریات محلی یزد نگهداری می شود.

حجت الاسلام عجمین عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب در پارک بزرگ شهر و توجه و همکاری در برگزاری یادواره شهداء تحت عنوان نیلوفران خاکی از دیگر اقدامات فرهنگی و هنری این اداره کل در این مدت بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همکاری در برپایی نمایشگاه دستاورد دولت نهم را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد و افزود : دو نمایش خیابانی و سه اجرای موسیقی در هفته دولت برگزار شد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در شهرستانهای یزد ، مهریز ، میبد و ابرکوه خبر داد.

عجمین با اشاره به طرح های عمرانی این اداره کل اظهار داشت: فاز سوم مجتمع امام علی (ع) در سه طبقه شروع شده است.

کد مطلب 561260

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