10 طرح پژوهشی در زمینه آسیب شناسی فرهنگی در یزد پایان یافت

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در تشریح اقدامات انجام این اداره پرداخت و گفت: به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 50 قطعه عکس در این مورد در تمامی شهرستانها و نمایش خیابانی در 15 منطقه شهر یزد برپا شد.

وی برپایی نمایشگاه عکس و کتاب سومین شهید محراب آیت ا... صدوقی تحت عنوان از بهشتی تا صدوقی را از دیگر اقدامات ارزشمند این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت سالگرد تولد ایشان در 100 قطعه عکس به مدت یک هفته در مسجد حظیره برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افتتاح نمایشگاه دائمی آثار مکتوب فرهنگی و هنری را یک از اقدامات رو به جلو این اداره کل در دولت نهم عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه کتب نویسندگان یزدی و همچنین نشریات محلی یزد نگهداری می شود.

حجت الاسلام عجمین عنوان کرد: نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب در پارک بزرگ شهر و توجه و همکاری در برگزاری یادواره شهداء تحت عنوان نیلوفران خاکی از دیگر اقدامات فرهنگی و هنری این اداره کل در این مدت بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همکاری در برپایی نمایشگاه دستاورد دولت نهم را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد و افزود : دو نمایش خیابانی و سه اجرای موسیقی در هفته دولت برگزار شد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در شهرستانهای یزد ، مهریز ، میبد و ابرکوه خبر داد.

عجمین با اشاره به طرح های عمرانی این اداره کل اظهار داشت: فاز سوم مجتمع امام علی (ع) در سه طبقه شروع شده است.