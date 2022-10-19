کرمانشاه ۴.۵ درصد تولیدات کشاورزی کشور را دارد

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشاورزی در استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به فعالیت بالای استان کرمانشاه در تولید محصولات کشاورزی بر اساس میزان تولیدات این حوزه می‌توان استان کرمانشاه را از قطب‌های کشاورزی و تولیدات مربوطه دانست.

وی به کاربرد ۱.۵ درصد اراضی استان کرمانشاه به فعالیت‌های حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار به دست آمده استان کرمانشاه حدود ۴.۵ درصد از تولیدات کشاورزی کل کشور را بر عهده دارد که در تولید محصولاتی مانند نخود سرآمد و پیشگام است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به میزان تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه برنامه‌ریزی‌هایی با هدف توسعه و پیشرفت بیشتر در این زمینه انجام گرفته که با استفاده و بکارگیری روش‌ها و شیوه‌های مناسب و ارائه شده از سوی نخبگان و اساتید برای تحقق آن‌ها گام‌های خوبی برداشته خواهد شد.

چاله چاله به تولیدات سالانه پنج میلیون تنی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه تاکید و خاطر نشان کرد: با این وجود در نظر داریم که طی ۶ ماهه پیش رو در سال جاری مشروط به تأمین شرایط و الزامات مورد نیاز افزایش حداقل ۱۰ درصدی تولیدات حوزه کشاورزی در استان کرمانشاه را رقم بزنیم که این امر با بکار گیری برنامه هدف‌گذاری شده برای توسعه کشاورزی ممکنه خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر روش‌هایی در مشت و آبیاری محصولات کشاورزی، بیان کرد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش میزان تولیدات محصولات کشاورزی تغییر در نحوه پرورش و آبیاری محصولات کشاورزی بوده که با سوق دادن محیط‌های کشت از فضای باز به سمت روش‌های گلخانه‌ای و یا اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با استفاده از یارانه‌های دولتی می‌توان به این هدف دست پیدا کرد.

سرپرست جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: جایگزینی محصولات استراتژیک کم مصرف در آب‌، تولید محصول سالم با استفاده از روش‌های نوین، جایگزینی مواد بیولوژیک به جای استفاده از سموم، بکارگیری بذرهای اصلاح شده، کشت محصولات متناسب با شرایط استان کرمانشاه، بکارگیری روش‌های معرفی شده برای کاهش ضایعات بخش کشاورزی و توسعه کشت گیاهان دارویی اقداماتی است که به رشد و توسعه کشاورزی استان کرمانشاه کمک کننده خواهد بود.