به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار را یکی از سیاست‌های اولویت دار سازمان بهزیستی برای خروج تدریجی افراد تحت پوشش اعلام و اضافه کرد: بر همین اساس معتادان بهبود یافته با شرایط سنی فوق می‌توانند درخواست‌های خود را به اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی ارائه دهند تا با بررسی شرایط عمومی و اختصاصی این افراد همچون سلامت جسمی و روانی، حضور در دوره‌های آموزشی مهارتی و تأیید پزشکان بهزیستی زمینه‌های دریافت این تسهیلات فراهم شود.

وی با بیان اینکه اشتغال پایدار مانع جدی و اصلی برای اعتیاد مجدد است، افزود: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی به خصوص بانک‌های عامل توجه داشته باشند که موضوع اشتغال برای معتادان بهبود یافته بسیار مهم و مؤثر در زندگی آنهاست و همکاری‌های لازم در خصوص پرداخت این تسهیلات درخواستی را داشته باشند.

صحاف طولانی بودن زمان اخذ مدارک مهارتی از اداره کل فنی و حرفه‌ای و تأمین ضمانت بانکی را از چالش‌های اصلی و مهم پرداخت تسهیلات برای معتادان بهبود یافته بیان کرد و یادآور شد: باید توجه داشت هدف اصلی از پرداخت این تسهیلات کمک به جامعه پذیری بهبود یافتگان می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۷۰ نفر از بهبود یافتگان استان تسهیلات اشتغال را دریافت کرده‌اند، میزان این اعتبارات را ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

صحاف تعداد دریافت کنندگان تسهیلات فوق در سال گذشته را ۲۸۳ نفر اعلام و اضافه کرد: این افراد بهبود یافته ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال دریافت کردند.

به گفته وی، در حال حاضر تعداد ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت چهار میلیونی آذربایجان شرقی تحت پوشش اداره کل بهزیستی هستند که از این تعداد ۸۰ هزار نفر مستمری از این نهاد دریافت می‌کنند.