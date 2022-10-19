۲ هزار تخلف واحدهای صنفی استان سمنان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری ۳۰ هزار بازرسی از اصناف استان صورت گرفته است، تاکید کرد: دو هزار و ۴۹ مورد تخلف صنفی در این بازرسی‌ها ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها از واحدهای صنفی، توزیعی و خدماتی استان و همچنین بازارها، مراکز تجاری، پاساژها و… صورت گرفته است، ابراز کرد: جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و تخلفات صنفی، محور و هدف این گشت‌ها بوده است.

همراهی مردم با سامانه ۱۲۴

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه یک هزار و ۸۱۶ مورد پرونده در بازرسی از اصناف مفتوح شد، گفت: گران‌فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه، عدم ارائه فاکتور و عرضه، فروش و نگهداری کالای قاچاق و… از جمله مهترین تخلفات صنفی استان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده است.

یحیایی با بیان اینکه مجموع ریالی تخلفات صورت گرفته از سوی اصناف استان سمنان طی نیم سال اول ۱۴۰۱ دو هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این پرونده‌ها توسط تعزیرات حکومتی در دست بررسی و صدور رأی است.

وی افزود: در کنار رصد و پایش مستمر بازار، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر توزیع کالا و نحوه عرضه خدمات، مردم هم می‌توانند مراتب تخلفات را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند تا کارشناسان امر، به این تخلفات در سراسر استان رسیدگی کنند.