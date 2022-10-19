۵۰ مجموعه ورزشی نیمه کاره کارگری در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال تنها بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو باخبرنگاران اظهارکرد: ساخت ۵۰ مجموعه ورزشی نیمه تمام کارگری کشور به دلیل مشکلات متعدد متوقف شده بود اما با دستور رییس جمهور تکمیل آنها بار دیگر آغاز شد.

مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام این وزارتخانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا بتوانیم سطح رفاهی کارگران را در دولت سیزدهم افزایش دهیم.

وی بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های موجود و تکمیل ظرفیت‌های نیمه تمام از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است؛ اگر بتوانیم این زیرساخت‌ها را به مجموعه‌های فعال اضافه کنیم گام بزرگی برای خدمت به جامعه کارگری برداشته خواهد شد.

تنها گفت: از مهم ترین سیاست های این وزارتخانه سلامت و نشاط جامعه کارگری است تا با روحیه شاد و تندرستی در عرصه تولید نقش آفرینی کنند.

مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است اما در گذشته به آن توجه زیادی نشده بود و به‌همین دلیل با عقب‌ماندگی زیادی مواجه است.