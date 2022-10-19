جوانی جمعیت به یک مقوله پژوهشی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد جوانان و جمعیت استان گیلان اظهار کرد: انسجام، همدلی و همراهی دستگاه‌ها در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام در راستای جوانی جمعیت بسیار حائز اهمیت است.

وی گسست فکری و تعاملی بین دستگاه‌ها را آفت دانست و افزود: شکاف تعاملی و رویکرد بین دستگاه‌ها منجر به کندی رسیدن به هدف می‌شود و این مهم در خصوص جوانی جمعیت نیز صدق می‌کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه منابع انسانی مهم‌ترین بخش یک جامعه است، گفت: همه دستگاه‌ها در راستای هدایت، تربیت و پرورش منابع انسانی در جامعه مسئول هستند.

عباسی منابع انسانی را عنصر اصلی توسعه پایدار در جامعه برشمرد و بیان کرد: توجه به مقوله پرورش منابع انسانی جهت دستیابی به توسعه پایدار و جامعه‌ای پویا و با نشاط، نیاز مبرم است.

وی با اشاره به مؤلفه‌های منابع انسانی توانمند در جامعه افزود: تعهد، تخصص و خودباوری در منابع انسانی مؤلفه‌های یک جامعه موفق، پویا و سالم است.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه نباید فرصت تاثیرپذیری از دشمن را به نسل جوان بدهیم، تصریح کرد: باید زمینه‌ها و بسترهای لازم جهت پرورش و هدایت افراد بویژه نسل جوان و نوجوان فراهم شود تا دیگران جایی برای جولان نداشته باشند.

عباسی با تاکید بر بسترسازی فضای اشتغال و اقتصاد برای منابع انسانی اضافه کرد: نسبت به تأمین فضای کسب و کار، اشتغال، اقتصاد و ازدواج نسل جوان مسئول هستیم.

عملکرد ضعیف دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی در راستای ارتقای جمعیت

وی با اشاره به اهمیت مقوله جوانی جمعیت در گیلان افزود: گیلان جز استان‌های پیر کشور است و این آمارها نشان دهنده غفلتِ گذشته است و باید جبران شود.

استاندار گیلان با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در راستای ارتقای جوانی جمعیت بیان کرد: متولیان فرهنگی، تربیتی و آموزشی باید جامعه را به سمت فرزندآوری تشویق کنند.

عباسی با بیان اینکه نسل جوان و نوجوان سرمایه‌های ارزشمند نظام هستند، گفت: تربیت، آینده نگری و نبوغ استعدادهای نسل جوان و بکارگیری از ظرفیت‌های آنها در بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ترویج سبک زندگی اسلامی افزود: نباید اجازه دهیم سبک زندگی غربی و غیر اسلامی جایگزین سبک زندگی ایرانی و اسلامی شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه جوانی جمعیت به یک مقوله پژوهشی تبدیل شود، گفت: نگاه علمی و پژوهشی به مسائل همیشه جواب داده است برای حل مسئله جوانی جمعیت هم باید دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی پای کار بیایند.

عباسی با تاکید بر تغییر رویکرد و نگاه در بحث جوانی جمعیت، بیان کرد: در بسیاری از موارد مشکل اعتباری نیست بلکه نگاه‌ها و رویکردها باید تغییر کند چه بسا با اندک اعتبارات می‌توان کارهای بزرگ انجام داد.

وی با بیان اینکه محتواهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها باید مطابق با نیاز جامعه باشد، افزود: بسیاری از پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها دردی از نیازهای جامعه دوا نمی‌کند این رویکرد باید تغییر کند.

استاندار گیلان با تاکید بر ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، اضافه کرد: زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی باید در اختیار جوانان قرار گیرد تا باعث انگیزه و امید شود.

عباسی با بیان اینکه ورزش کردن میزان سلامت اجتماعی را ارتقا می بخشد، گفت: بسیاری از بیماری‌ها، چاقی و کاهش سلامت جامعه به کم تحرکی و دوری از ورزش بر می‌گردد.

وی با تاکید بر تقویت برنامه‌های صدا و سیما در اثربخشی مفاهیم، افزود: رسانه ملی باید از برنامه‌های کلیشه‌ای خارج شود و برای مخاطبان برنامه‌های جاذبه دار تولید و پخش کند.