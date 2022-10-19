ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر کرمانشاه باید متوقف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی استاندار و نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: کرمانشاه نیازمند مدیران تحول‌گراست و مدیرانی که از ایجاد تحول در حوزه خود ناتوان هستند باید کنار بروند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها در حوزه ساخت و سازهای شهری، افزود: دادگستری و دستگاه‌های نظارتی باید با کسانی که اساس و شاکله شهر را به هم ریخته‌اند، برخورد جدی انجام دهند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دادستانی باید با شهردارانی که در انجام وظایف قانونی خود در زمینه نظارت بر ساخت و سازهای خلاف قانون کوتاهی می‌کنند، قاطعانه برخورد کند.



امیری مقدم گفت: متأسفانه برخی از مجتمع‌های تجاری معروف این شهر فاقد فضای پارکینگ هستند و این خیانت به حقوق شهروندی است و باید با عاملان این تخلفات برخورد جدی شود.

وی تاکید کرد: قرار نیست حقوق شهروندی قربانی شود تا یک فرد به حداکثر سود خویش برسد و ساختمان‌هایی که تخلف آشکار دارند باید پلمب و تخریب شوند.

استاندار کرمانشاه دریافت هرگونه مبلغ از افراد بابت شروع ساخت و ساز پیش از طرح پرونده در ماده ۱۰۰ را غیرقانونی دانست و گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ باید محلی برای سد کردن راه تخلفات باشد نه اینکه با فروش مجوز تخلف، به محلی برای کسب درآمدهای مشکل دار بیشتر برای شهرداری تبدیل شود و این مجموعه باید با کنار گذاشتن این رویه‌ها از طریق تعریف پروژه‌های اقتصادی به دنبال کسب درآمدهای پایدار برای خود باشد.

امیری مقدم بیان کرد: متأسفانه برخی شهرداران با گذاشتن نیوجرسی در مقابل پروژه‌های بزرگ خدماتی مانع ادامه کار آن‌ها شده‌اند که این لطمه به اقتصاد شهر است.

وی ادامه داد: طی این سال‌ها افراد بسیاری در شهرداری استخدام شده‌اند که حقوق و مزایای بسیار بالایی دریافت می‌کنند بدون اینکه در محل کارشان حاضر شوند و باید دادستانی و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

اختصاص ۳,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه کشاورزی کرمانشاه در سفر رئیس جمهور

امیری مقدم از حجم زیاد انحراف در اجرای پروژه‌های گلخانه‌ای انتقاد کرد و گفت: از ۴۶۵ مجوز صادر شده برای پروژه‌های گلخانه‌ای تعداد ۲۴۹ واحد دارای انحراف است که این یک آفت بزرگ برای حوزه کشاورزی استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: تمامی مجوزهای گلخانه‌ای در حال ساخت استان باید بررسی شوند و مجوز کسانی که تخلف دارند، باید باطل شوند.

وی گفت: بر اساس ضوابط قانونی باید زمین‌های درجه ۲ و سه را به گلخانه‌ها اختصاص دهند ولی در این استان زمین‌های درجه یک و کنار جاده اصلی را برای این کار اختصاص داده‌اند که در واقع زمینه سازی برای احداث باغ ویلاهای تفریحی و … است.

استاندار کرمانشاه بر صورت به کارگیری فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در طرح‌های این حوزه تاکید کرد و ادامه داد: در هر شهرستان باید یک شهرک گلخانه‌ای با اولویت واگذاری به فارغ التحصیلان کشاورزی احداث شود.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور سه هزار میلیارد تومان به حوزه کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت و باید از این منابع برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های گلخانه‌های استفاده شود.

امیری مقدم با تاکید بر اینکه حرکت لاک‌پشتی در اجرای پروژه‌های گلخانه‌ای قابل قبول نیست، عنوان کرد: برخی افراد به بهانه ایجاد گلخانه زمین‌های زیادی را تصاحب کرده‌اند که در صورت اجرایی نشدن فازهای بعدی باید اراضی مازاد پس گرفته شود.