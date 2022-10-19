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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۱

تکذیب سرقت‌های مکرر از مترو تبریز

تکذیب سرقت‌های مکرر از مترو تبریز

تبریز- مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز طرح عنوان سرقت‌های مکرر در مترو تبریز را کذب محض خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت‌های متعدد از مترو تبریز، یعقوب وحیدکیا مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تکذیب این موضوع، گفت: با توجه به یک مورد سرقت صورت گرفته از مترو تبریز، پیگیری‌های قانونی به محض رؤیت انجام شده و با ورود جدی تیم تجسس پلیس، تحقیقات لازم در دست بررسی است و به محض حصول نتیجه نهایی، اطلاع رسانی‌های عمومی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه عنوان می‌شود خسارت این سرقت پنج میلیارد تومان بوده، صحت ندارد و رقم برآورد شده حدود چهارصد میلیون تومان است که هیچ خسارتی به بیت المال و مدیریت شهری وارد نشده و تأمین و جبران آن به عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

وحیدکیا عنوان کرد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود قبل از انتشار این قبیل اخبار، از صحت آن اطلاع کامل کسب کنند و اطلاعات درست را قبل از انتشار از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز پیگیری کنند.

کد مطلب 5612690

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