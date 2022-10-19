به گزارش خبرگزاری مهر، دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت‌های متعدد از مترو تبریز، یعقوب وحیدکیا مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تکذیب این موضوع، گفت: با توجه به یک مورد سرقت صورت گرفته از مترو تبریز، پیگیری‌های قانونی به محض رؤیت انجام شده و با ورود جدی تیم تجسس پلیس، تحقیقات لازم در دست بررسی است و به محض حصول نتیجه نهایی، اطلاع رسانی‌های عمومی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه عنوان می‌شود خسارت این سرقت پنج میلیارد تومان بوده، صحت ندارد و رقم برآورد شده حدود چهارصد میلیون تومان است که هیچ خسارتی به بیت المال و مدیریت شهری وارد نشده و تأمین و جبران آن به عهده شرکت پیمانکار خواهد بود.

وحیدکیا عنوان کرد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود قبل از انتشار این قبیل اخبار، از صحت آن اطلاع کامل کسب کنند و اطلاعات درست را قبل از انتشار از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز پیگیری کنند.