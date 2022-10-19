اجرای منشور غدیر راهکار رفع مشکلات جوامع بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی بعدازظهر چهارشنبه در اولین کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه در ساری با اشاره به ابعاد مختلف غدیر و نهج البلاغه بر لزوم تبیین درست و بازگویی مفاهیم عمیق آن در جامعه تاکید کرد و گفت: وحدت و امیدآفرینی را از نیازهای اساسی جامعه اسلامی برشمرد.

وی با اظهار اینکه در فرهنگ غدیر و نهج البلاغه به وحدت و امیدآفرینی توجه ویژه ای شده است، افزود: اگر مفاهیم موجود در نهج البلاغه و غدیر به درستی اجرا و عملیاتی شود شاهد رفع مشکلات بشری و جوامع خواهیم بود.

استاندار مازندران با بیان اینکه نظام اسلامی مرکز ثقل تفکرات دنیا شده است و توسعه ادیان و تفکرات را به هم نزدیک کند، ادامه داد: منشور غدیر در جهان اسلامی و دل ملت‌های آزادیخواه جهان رشد و گسترش یافته است.

حسینی پور با تاکید بر بصیرت افزایی و داشتن وحدت برای مقابله با استکبار و داشتن روحیه مقاومت و ایستادگی گفت: منشور غدیر قلب تمام آزادی خواهان جهان را تسخیر کرده است.

وی با اظهار اینکه تفکر غدیر در غربت نیست بلکه مقابل دسیسه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولی فقیه چراغ منشور غدیر را روشن کرده است.

وی تبیین فرهنگ غدیر و نهج البلاغه را در جامعه لازم دانست و گفت: باید ابعاد مختلف این واقعه در جامعه تبیین شود.