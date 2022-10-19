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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

استاندار خوزستان:

وظایف قانونی در قبال خانواده شهدا انجام شود

وظایف قانونی در قبال خانواده شهدا انجام شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: بخشی از مسائل مربوط به خانواده ایثارگران و شهدا به اشتغال فرزندان آنها و مسکن بر می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی استان موظف شدند تا وظایف قانونی خود را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خوزستان به مسائل مربوط به خانواده ایثارگران و شهدا اشاره کرد و افزود: بخشی از مسائل مربوط به خانواده ایثارگران و شهدا به اشتغال فرزندان آن‌ها و مسکن بر می‌گردد که در این راستا دستگاه‌های اجرایی در خوزستان موظف شدند تا اقدامات و وظایف قانونی خود را انجام دهند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه وظیفه داریم تا مسائل و مشکلات مربوط خانواده ایثارگران و شهدا را باید با همه توان دنبال کنیم، تاکید کرد: دستگاه‌هایی که وظایف قانونی خود را در این راستا انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: عواملی که سبب پیروزی انقلاب شده عوامل نگهدارنده این انقلاب خواهد بود و نباید از آن دست برداشته شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: اقدامات فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از جمله تهیه فیلم، سریال و… انجام شود.

کد مطلب 5612703

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