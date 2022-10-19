به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر چهارشنبه در آئین امضای تفاهمنامه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: این تفاهمنامه در راستای تقویت بخش کشاورزی استان و بهبود اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: این تفاهمنامه به منظور گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و توسعه تحقیقات کاربردی و تقاضامحور در حوزه کشاورزی و علوم مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان بعد از پایان تحصیل دغدغه اصلی مسئولان است، گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در صدد کاربردی کردن علوم و ایجاد بازار کار برای دانشجویان است که در این راستا تفاهمنامه‌های متعددی در حال انعقاد است.

چمنی با تاکید بر لزوم توسعه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود هر سه مجموعه افزود: در این تفاهمنامه برقراری ارتباط مؤثر میان هر سه مجموعه و همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و واحدهای تابعه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های کاربردی مورد نیاز منطقه و حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری مرتبط با نیازهای منطقه خاطرنشان کرد: در قالب این تفاهمنامه زمینه‌های همکاری برای کارآموزی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام می‌شود.

چمنی اضافه کرد: دانشگاه از زمین‌های زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها استفاده خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی بیان کرد: همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در حوزه کارآفرینی و اشتغال فارغ‌التحصیلان، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، کلینیک‌ها و شرکت‌های خصوصی که از طرف فارغ‌التحصیلان کشاورزی ایجاد می‌شود و همکاری در اجرای دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت و جامعه از دیگر اهداف همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با این ۲ مجموعه تخصصی در حوزه کشاورزی است.