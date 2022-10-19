بستری ۲۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین هفت نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال چهار نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۶ نفر است.