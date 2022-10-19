رسانه ملی به نمایندگی از مردم مشکلات را مطرح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پهلوانیان در دیدار با رئیس سازمان بسیج اساتید استان فارس گفت: هویت محوری، عدالت گستری، شناخت هویت و زیست بوم فرهنگی مردم و بازتاب آن از مهمترین مأموریت‌های رسانه ملی در دوره جدید مدیریتی است.

وی تصریح کرد: عدالت رسانه‌ای و عدالت گستری به این معنا که رسانه ملی هم نقش مطالبه گری و نمایندگی از مردم در طرح مسائل و مشکلات را بخوبی ایفا کند و هم مردم تمامی شهرها، روستاها و بخش‌ها در قاب رسانه ملی دیده شوند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس با بیان اینکه رسانه ملی رسانه نظام و تریبون نظام است و تریبون هیچ دستگاهی نیست، افزود: صداوسیما، خدمات همه دستگاه‌های نظام را در بخش‌های مختلف به مردم انعکاس می‌دهد.

پهلوانیان هویت محوری، عدالت گستری، صدای مردم و تریبون نظام بودن را چهار تکلیف و انتظار رئیس رسانه ملی از صداوسیمای فارس برشمرد و گفت: در حال نگارش سند اقدام این تکالیف بر اساس اسناد بالادستی رسانه ملی هستیم تا استان فارس در عرصه ملی و بین المللی بیش از گذشته دیده شود و بدرخشد.

او خاطرنشان کرد: استان فارس با توجه به جایگاه مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی و تاریخی و به جهت تنوع اقوام و اقلیمی و ظرفیت‌های بی نظیر ایران کوچک است و باید با استفاده از این ظرفیت‌ها برای ایران بزرگ فرهنگی برنامه سازی کند.

مدیرکل صداوسیمای فارس، بسیج اساتید را یکی از توانمندترین بازوی فکری صداوسیمای فارس برشمرد و از این مجموعه خواست در تمامی حوزه‌های برنامه سازی ورود و به عنوان یک نهاد اجتماعی انقلابی نقش خود را در ارتقای جایگاه استان ایفا کند.

پهلوانیان با بیان اینکه تلاش معطوف به تولید برنامه‌های محتوایی و فرمی جذاب برای پخش از شبکه استانی و ملی است، گفت: استفاده از نظرات و اندیشه‌های اساتید و ایجاد جبهه واحد رسانه‌ای در فضای مجازی از مهمترین برنامه‌های صداوسیمای فارس است.

مدیرکل صداوسیمای فارس ابراز امیدواری کرد با تعامل و استفاده از پشتوانه فکری بسیج اساتید در تولیدات مشترک بیش از گذشته همکاری‌ها این دو نهاد افزایش یابد.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان فارس نیز گفت: ایجاد هم گرایی نهادهای انقلاب به عنوان خادمان این جبهه و حرکت در یک جبهه واحد، تشکیل شورای اندیشه ورز و مشورتی با حضور تمامی اساتید انقلابی، ایجاد بانک اطلاعاتی از اساتید انقلابی با تخصص‌های مختلف، استفاده از اصلاح به جای انتقاد برای رفع مشکلات نظام، حرکت بر اساس خرد جمعی و اجتناب از تصمیمات فردی، حلقه میانی ارتباط دانشگاه، نخبگان و جامعه از مهمترین اقدامات و برنامه‌های بسیج اساتید استان فارس است.

فارسی نژاد خواستار تشکیل دائمی اتاق فکر و هیئت اندیشه ورز صداوسیمای فارس و بسیج اساتید شد و افزود: برای حرکت در مسیر اهداف انقلاب، باید رویکرد سیستمی، با برنامه ریزی و هدف گزاری مناسب و مشخص داشت تا زمینه جذب مخاطب فراهم شود و مخاطب با نظام فکری، مسائل مختلف را تحلیل کند.