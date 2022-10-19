ثبت بارش ۱۱۸ میلی متری در «نوچمن» گرگان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از حوالی ساعت ۱۸ عصر سه شنبه بارش‌ها از مناطق غربی گلستان آغاز شد که براساس داده های مربوط به ایستگاه های باران سنجی، بیشترین باران به میزان ۱۱۸ میلی متر در روستای نوچمن به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: قلندرآیش کردکوی با ۱۱۶ میلی متر، درازنو کردکوی با ۱۱۳ میلی متر، النگدره گرگان با ۱۰۴ میلی متر، کردکوی با ۱۰۲ میل متر از جمله دیگر ایستگاه هایی بودند که بارش بالای ۱۰۰ میلی متر را تجربه کردند.

وی گفت: زیارت گرگان با ۸۶ میلی متر، النگ کردکوی با ۸۰ میلی متر، خوش ییلاق آزادشهر با ۷۲ میلی متر، کارکنده بندرگز با ۷۰ میلی متر و لیوان شرقی بندرگز با ۶۸ میلی متر دیگر مکان‌های پرباران در گلستان بودند.

داداشی بیان کرد: از روز شنبه بار دیگر شاهد ورود سامانه ناپایدار بارشی به گلستان خواهیم بود که بخش های وسیع تری از استان را فرا می گیرد.