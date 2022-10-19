روستاهای کهگیلویه و بویراحمد از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از برترین‌های جشنواره شهید رجایی افزود: جذب ۶٠٠ میلیارد تومان اعتبارات ملی با هدف توسعه فیبر نوری در استان محقق شده است.

وی از برنامه ریزی در حوزه توسعه زیرساخت مدارس خبر داد و اظهار کرد: مدارس کانکسی بالای ۱٠ دانش آموز در هدفگذاری جمع آوری و ساخت مدرسه قرار گرفته است.

احمد زاده تصریح کرد: همچنین مدارس سنگی استان به مدارس ایمن تبدیل خواهد شد.

احمد زاده به فعال سازی کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و اظهار داشت: به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۳۵٠ میلیارد تومان در این کارخانه هزینه شده و به چرخه تولید بازخواهد گشت.

وی همچنین از حمایت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی تقدیر کرد.