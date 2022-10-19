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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۳

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

روستاهای کهگیلویه و بویراحمد از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند

روستاهای کهگیلویه و بویراحمد از اینترنت پر سرعت بهره مند می شوند

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام روستاهای بالای ۲٠ خانوار استان تا پایان سال از اینترنت پر سرعت بهره مند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از برترین‌های جشنواره شهید رجایی افزود: جذب ۶٠٠ میلیارد تومان اعتبارات ملی با هدف توسعه فیبر نوری در استان محقق شده است.

وی از برنامه ریزی در حوزه توسعه زیرساخت مدارس خبر داد و اظهار کرد: مدارس کانکسی بالای ۱٠ دانش آموز در هدفگذاری جمع آوری و ساخت مدرسه قرار گرفته است.

احمد زاده تصریح کرد: همچنین مدارس سنگی استان به مدارس ایمن تبدیل خواهد شد.

احمد زاده به فعال سازی کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و اظهار داشت: به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۳۵٠ میلیارد تومان در این کارخانه هزینه شده و به چرخه تولید بازخواهد گشت.

وی همچنین از حمایت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی تقدیر کرد.

کد مطلب 5612757

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    نظرات

    • فتاحی RO ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۹
      5 0
      پاسخ
      صبح بخیر استاندار اینتر نت به کل در کشور قطع شده

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