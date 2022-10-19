۱۵ پروژه آموزشی تا پایان سال جاری در گلستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه ۶ کلاسه خیر ساز در روستای داشلی علیا گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: سال گذشته از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی دولت ۹۵۰ میلیارد ریال و امسال هم هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و تکمیل ۳۰ پروژه آموزشی در گلستان اختصاص یافت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به اینکه اعتبارات سال جاری این نهاد تاکنون تخصیص نیافته است، گفت: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری ۱۵ پروژه آموزشی افتتاح می شود.

وی افزود: مدرسه ۶ کلاسه زنده یاد زهرا حصارکی روستای داشلی علیا با زیربنای ۵۴۰ مترمربع با هزینه تقریبی ۷۰ میلیارد ریال ساخته شده که ۱۰ میلیارد ریال آن توسط خانواده مرحوم حصارکی پرداخت و بقیه از محل اعتبارات محرومیت زدایی دولت قرارگاه امام حسن (ع) تامین شد.

وی گفت: احداث سرویش بهداشتی، انجام ۴۰۰ متر طول دیوارسازی و اجرای هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه‌سازی را از دیگر اقدامات عمرانی انجام شده برای مدرسه روستای داشلی علیا گنبدکاووس است.

فراهی افزود: مدرسه قدیمی روستا حدود ۵۶ سال قدمت داشت.