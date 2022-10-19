کشف ۴۸۶ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری گفت: مأموران پایگاه مبارزه با مواد مخدر مستقر در کلانتری ۱۹ کرمان با تکمیل اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند این محموله درون یک پژو در یکی از نقاط بخش چترود جاساز شده و قاچاقچیان قصد دارند به زودی آن را به دیگر نقاط کشور منتقل کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این راستا مأموران با همکاری اطلاعاتی و میدانی مأموران پاسگاه انتظامی بخش چترود موقعیت این خودرو را شناسایی و در بازرسی از این خودرو ۴۸۶ کیلوگرم تریاک کشف و در این رابطه ۲ متهم را دستگیر کردند.