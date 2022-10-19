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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد؛

کشف ۴۸۶ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس کرمان

کشف ۴۸۶ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس کرمان

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۸۶ کیلوگرم تریاک جاساز شده در یک پژو طی عملیات مأموران پایگاه مبارزه با مواد مخدر کلانتری ۱۹ کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری گفت: مأموران پایگاه مبارزه با مواد مخدر مستقر در کلانتری ۱۹ کرمان با تکمیل اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند این محموله درون یک پژو در یکی از نقاط بخش چترود جاساز شده و قاچاقچیان قصد دارند به زودی آن را به دیگر نقاط کشور منتقل کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: در این راستا مأموران با همکاری اطلاعاتی و میدانی مأموران پاسگاه انتظامی بخش چترود موقعیت این خودرو را شناسایی و در بازرسی از این خودرو ۴۸۶ کیلوگرم تریاک کشف و در این رابطه ۲ متهم را دستگیر کردند.

کد مطلب 5612774

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