به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر چهار شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تربیت و رفع شبهه از نوجوانان و دانش آموزان در حال حاضر اهمیت بسیار بالایی دارد.

امام جمعه بجنورد نقش معلمان در رفع شبهات را پررنگ ارزیابی کرد و گفت: این نقش باید به درستی ایفا شود تا اثرات حملات رسانه‌ای دشمن کمرنگ شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه نوجوانان و جوانان ایرانی استثنا نیستند و ممکن است فریب بخورند، بیان کرد: در این شرایط نقش معلمان و اساتید دانشگاهی پررنگ می‌شود تا جوانان را به سوی مسائل حقیقی راهنمایی کنند.

وی افزود: در راستای رفع شبهات لازم است کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها رونق بگیرد؛ اما در کنار آن نباید از رفع مشکلات صنفی دانشجویان غافل شد.

حجت الاسلام نوری به برگزاری جلسات بصیرتی و تفریحی در بین خانواده‌های کارکنان دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های دولتی باید این جلسات را به نحو شایسته برگزار کنند.

امام جمعه بجنورد در ادامه به سهم یک درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: ادارات و نهادهای دولتی برنامه‌های ورزشی برای کارکنان اجرا کنند تا شاهد ایجاد شور و نشاط در جامعه باشیم.