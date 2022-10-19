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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۲۶

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌های بجنورد برگزار شود

کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌های بجنورد برگزار شود

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به ایجاد شبهات توسط رسانه‌ها در اذهان جوانان، گفت: در راستای رفع شبهات لازم است کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها رونق بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر چهار شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: تربیت و رفع شبهه از نوجوانان و دانش آموزان در حال حاضر اهمیت بسیار بالایی دارد.

امام جمعه بجنورد نقش معلمان در رفع شبهات را پررنگ ارزیابی کرد و گفت: این نقش باید به درستی ایفا شود تا اثرات حملات رسانه‌ای دشمن کمرنگ شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه نوجوانان و جوانان ایرانی استثنا نیستند و ممکن است فریب بخورند، بیان کرد: در این شرایط نقش معلمان و اساتید دانشگاهی پررنگ می‌شود تا جوانان را به سوی مسائل حقیقی راهنمایی کنند.

وی افزود: در راستای رفع شبهات لازم است کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها رونق بگیرد؛ اما در کنار آن نباید از رفع مشکلات صنفی دانشجویان غافل شد.

حجت الاسلام نوری به برگزاری جلسات بصیرتی و تفریحی در بین خانواده‌های کارکنان دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های دولتی باید این جلسات را به نحو شایسته برگزار کنند.

امام جمعه بجنورد در ادامه به سهم یک درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: ادارات و نهادهای دولتی برنامه‌های ورزشی برای کارکنان اجرا کنند تا شاهد ایجاد شور و نشاط در جامعه باشیم.

کد مطلب 5612780

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