فضای مجازی در کشور ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد، افزود: مطالبه و اعتراض حق هر ملتی است اما اغتشاشگران به مقدسات مردم از جمله قرآن کریم، مساجد، پرچم جمهوری اسلامی بی حرمتی کردند در حالی که حمله به مقدسات خط قرمز مردم ایران است.

وی ادامه داد: دشمنان در ناآرامی‌های اخیر نیروهای پلیس را که مسئول برقراری امنیت و آرامش جامعه هستند، در مقابل مردم قرار دادند تا نقشه شومی که برای کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق کشیده بودند در ایران هم پیاده کنند.

ماموستا امامی اضافه کرد: مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی به خوبی دست شوم دشمنان را خوانده و در دامی که برای آنان پهن شده بود نیفتاده و در این آزمون هم سربلند و پیروز شدند.

امام جمعه مهاباد از خویشتنداری مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در مهاباد در مقابله با اغتشاشگران قدردانی کرد و گفت: این مساله باعث شد که صفوف مردم و افراد وابسته متمایز شود و کمترین زیانی به اموال عمومی و خصوصی وارد شود.