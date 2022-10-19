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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۵

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان:

پروژه کتابخانه مرکزی در استان زنجان تکمیل نشده است

پروژه کتابخانه مرکزی در استان زنجان تکمیل نشده است

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: مهم‌ترین مشکل استان در خصوص کتابخانه‌ها نبود کتابخانه مرکزی بوده که تکمیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: مهم‌ترین مسئله و مشکل استان زنجان در خصوص کتابخانه‌ها، نبود کتابخانه مرکزی است.

وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی در استان زنجان تکمیل نشده است، ابراز داشت: کتابخانه مرکزی استان از لحاظ هندسی و جغرافیایی موقعیت خوبی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، به وجود کتابخانه‌های خیرساز در زنجان اشاره کرد و گفت: در استان خیرین آمادگی خوبی برای ساخت کتابخانه دارند.

خاتمی تاکید کرد: با اتمام کتابخانه مرکزی استان سرانه مطالعه هم به تبع افزایش می‌یابد و افراد زیادی از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی بر لزوم تقویت مطالعه کتاب در جامعه تاکید کرد و افزود: دانش آموزان و جوانان باید به مطالعه کتاب تشویق شوند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تصریح کرد: مطالعه کتاب بهترین بستر برای کسب دانایی است و فضای مجازی این قابلیت‌ها را ندارد.

کد مطلب 5612792

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