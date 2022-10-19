به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: مهم‌ترین مسئله و مشکل استان زنجان در خصوص کتابخانه‌ها، نبود کتابخانه مرکزی است.

وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی در استان زنجان تکمیل نشده است، ابراز داشت: کتابخانه مرکزی استان از لحاظ هندسی و جغرافیایی موقعیت خوبی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، به وجود کتابخانه‌های خیرساز در زنجان اشاره کرد و گفت: در استان خیرین آمادگی خوبی برای ساخت کتابخانه دارند.

خاتمی تاکید کرد: با اتمام کتابخانه مرکزی استان سرانه مطالعه هم به تبع افزایش می‌یابد و افراد زیادی از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی بر لزوم تقویت مطالعه کتاب در جامعه تاکید کرد و افزود: دانش آموزان و جوانان باید به مطالعه کتاب تشویق شوند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان تصریح کرد: مطالعه کتاب بهترین بستر برای کسب دانایی است و فضای مجازی این قابلیت‌ها را ندارد.