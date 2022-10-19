به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریم آقایی، گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۸۲ مسافر از فرودگاه بین‌المللی شیراز به مقاصد مختلف خارجی، عزیمت کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس آمار در ۶ ماهه نخست امسال ۲۵۸۸ پرواز بین‌المللی در فرودگاه شیراز به ثبت رسیده، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱۳۵ پرواز انجام شده بود، رشد ۱۲۸ درصدی داشته است.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس با اعلام افزایش ۴۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در سال ۱۴۰۱، گفت: روند اعزام پذیرش مسافر امسال افزایشی بوده و از ۹۲۵ هزار و ۴۵۶ مسافر طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۸۲ مسافر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

کریم آقایی اظهار کرد: مجموع بار جابجا شده در این مدت ۱۵ هزار و ۴۹۲ تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که نه هزار و ۹۴۲ تن بوده است، افزایش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.