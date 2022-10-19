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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۳

دبیر ستاد راهبردی خانواده و جمعیت حوزه علمیه کشور خبر داد؛

راه اندازی سامانه «نمای جوانی»/ کشور در جنگ جمعیتی است

راه اندازی سامانه «نمای جوانی»/ کشور در جنگ جمعیتی است

یاسوج_ دبیر ستاد راهبردی خانواده و جمعیت حوزه علمیه کشور گفت: سامانه «نمای جوانی» در کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول ساکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست جوانی و افزایش جمعیت در یاسوج. افزود: سامانه «نمای جوانی» در سطح کشور راه اندازی شده و مردم می‌توانند از ظرفیت‌های دیده شده در سامانه بهره مند شود.

وی با بیان اینکه چندین محور اطلاع رسانی در این سامانه دیده شده است، تصریح کرد: خانواده، فرزند آوری، اخبار، آموزش‌ها و چند محور دیگر در این سامانه قابل پیگیری است.

حجت الاسلام ساکی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: باید به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در رابطه با افزایش نرخ رشد جمعیت به شکل ویژه توجه و راهبردهای تعریف شده اجرایی شود.

حجت الاسلام ساکی با بیان اینکه با جنگ جمعیتی علیه کشور رو به رو هستیم، برخورد عادی با این موضوع مهم را یک آسیب دانست.

وی افزود: باید در سطوح مختلف اقدامات لازم اجرایی شود.

کد مطلب 5612827

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