بسیج ریشه ای مستحکم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین پوراسماعیل در مراسم تجلیل از پایگاه‌های نمونه سپاه ناحیه امامت اظهار داشت: بسیج یک فرآیند و یک نقطه شروعی است که ریشه‌ای مستحکم دارد که به صدر اسلام برمی‌گردد و همواره در مسیر تکامل است.

وی بیان کرد: هر یک از ما باید بتوانیم در مسیر تکامل بسیج و در جهت اهداف انقلاب اسلامی قدم‌های مؤثری برداریم و با نگاه پژوهشی در حوزه‌های مختلف و ارائه راهکارهای مناسب عملکرد مناسبی داشته باشیم و با شناسایی آسیب‌ها و فرصت‌ها و تشکیل هیئت‌های اندیشه محور، نقش درون و برون سازمانی بسیج را مؤثر نشان داد.

وی تأکید کرد: به منظور اثرگذاری بیشتر، باید یک پیوست فرهنگی جدی در فضای مجازی تعریف شود و در زمینه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی برای اثرگذاری فرهنگی در فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند و به شیوه‌های نوین در امور فرهنگی و جهاد تبیین باید فعالیت کرد.

سرهنگ پاسدار پور اسماعیل با بیان اینکه بسیج، یادگار روزهای سخت و بحرانی اوایل انقلاب است، گفت: بسیج از بدو تأسیس تاکنون، همواره در روزهای سخت و بحرانی وارد عمل شده است و باری از دوش مشکلات کشور و دولت‌ها برداشته است همانطور که در جنگ تحمیلی، با تربیت و اعزام جوانان غیور، رسالت خود را به خوبی انجام داد.

در پایان این مراسم از بسیجیان و فرماندهان نمونه پایگاه مقاومت بسیج با اهدا لوح تقدیر و هدایا به رسم یادبود تجلیل به عمل آمد.