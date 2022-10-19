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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

امروز چهارشنبه؛

پوستر جشنواره تخصصی مد و لباس در آذربایجان غربی رونمایی شد

پوستر جشنواره تخصصی مد و لباس در آذربایجان غربی رونمایی شد

ارومیه - پوستر نخستین جشنواره تخصصی مد و لباس آذربایجان غربی روز چهارشنبه در آیینی با حضور فعالان مد و لباس در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه در این مراسم با بیان اینکه این جشنواره یکی از مهمترین اتفاقاتی است که روی می‌دهد، افزود: امروز مسئله عفاف و حجاب یکی از مسائل مهم جامعه است ولی متأسفانه صحبتی که در مورد عفاف و حجاب داریم سلبی است و فقط به جوان می‌گوئیم این کار بکند یا نکند در حالی که باید جوان را به سمت شرایط و الزماتی سوق دهیم که می‌تواند، انجام دهد.

علیرضا نوروزی اظهار کرد: متأسفانه وقتی برای خرید به فروشگاه‌های لباس مراجعه می‌شود مدل‌های بسیار قدیمی و تکراری مشاهده می‌شود در حالی که باید متنوع برای جوانان باشد.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی رنگین کمان اقوام و ادیان است و از تنوع قومیتی برخوردار است، گفت: در بحث پوشش باید از لباسی استفاده شود که در شأن نظام اسلامی و جوانان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی افزود: ما در ذیل پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم بر اساس دستوری که ولی فقیه تحت عنوان جهاد تبیین صادر کرده عمل کرده و آگاهی لازم را به جامعه بدهیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: بحث پوشش در تمام کشورها روتین است و هر کشوری قواعد خاص خود را دارد و برای هر جا پوششی تعریف شده است.

نیر الهامی با بیان اینکه در استان نمایشگاه پوشاک و مد نداریم و لازم است به این موضوع پرداخته شود، از اصحاب رسانه خواست در امر ترویج، دست مروجین پوشاک و مد در استان را بگیرند و یاریگر آنها باشند.

دبیر نخستین جشنواره تخصصی مد و لباس آذربایجان غربی هم گفت: تاریخ چند هزار ساله ساکنان آذربایجان‌غربی نشان می‌دهد این استان از پتانسیل بالا، تنوع اقوام، رنگ‌ها، طرح‌ها و نقش‌های مختلف در حوزه لباس برخوردار است که همه این پتانسیل‌ها نشانگر هویت و تاریخ مردم این استان است.

سیران رحیم زاده حمایت از تولید ملی، آشنایی با خلاقیت ایرانی، آشنایی با طراحان و تولید کنندگان پوشاک، بستر سازی برای هم افزایی و همکاری و مشارکت فعالان مد استان و برگزاری دوره‌های آموزشی را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

کد مطلب 5612862

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