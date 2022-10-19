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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

گزارش موثقی از مرگ به علت آنفلوانزا در لرستان نداشته‌ایم

گزارش موثقی از مرگ به علت آنفلوانزا در لرستان نداشته‌ایم

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد: تا الان گزارش موثقی از مرگ به علت آنفلوانزا در استان نداشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به شیوع بیماری آنفلوانزا در لرستان اظهار داشت: در این راستا افراد مسن، افراد داری بیماری‌های زمینه‌ای، کودکان و خانم‌های باردار باید برای دریافت واکسن آنفلوانزا مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: تا الان گزارش موثقی از مرگ به علت آنفلوانزا در استان نداشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: همزمان ما بیماری کرونا را هم داریم، تا نتایج آزمایش‌ها ارسال شود ممکن است که طول بکشد، اما تا حالا به صورت قطعی مرگ بر اثر آنفلوانزا را در لرستان نداشته‌ایم.

کد مطلب 5612875

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