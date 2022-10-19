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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۸

فرمانده انتظامی ری خبر داد؛

دستگیری ۲زورگیر در جنوب تهران/اعتراف به زورگیری از ۱۲ راننده اسنپ

دستگیری ۲زورگیر در جنوب تهران/اعتراف به زورگیری از ۱۲ راننده اسنپ

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری دو زورگیر در این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از این افراد به زورگیری از ۱۲ راننده اسنپ اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از اطلاع پلیس از زورگیری از یک دختر ۱۶ ساله اقدامات فنی کارآگاهان پلیس آگاهی ری آغاز و در حرکتی ضربتی متهم دستگیر شد.

وی گفت: زورگیر یک جوان ۱۸ ساله است، که پس از طی روند قانونی و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی ری همچنین از دستگیری یک زورگیر حرفه ای و سابقه دار در این شهرستان خبر داد و گفت: این زورگیر با درخواست اسنپ برای نقاط خلوت و تاریک با استفاده از سلاح سرد اقدام به تهدید رانندگان و سرقت اموالشان می‌کرد.

وی گفت: این فرد نیز با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی ری دستگیر و بازجویی شد و به ۱۲ فقره زورگیری از رانندگان اسنپ اعتراف کرده است.

کد مطلب 5612880

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