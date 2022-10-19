۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و هفتم مهرماه، ۴۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۸ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۱ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۶۵ تست انجام شده، نتیجه ۱ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۲۱ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.