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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا در قم نداشتیم و در مجموع ۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و هفتم مهرماه، ۴۴ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۸ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۱۱۶ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۱ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۶۵ تست انجام شده، نتیجه ۱ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۲۱ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5612883

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