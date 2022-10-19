برخورد با مخلان نظم و امنیت در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه وظیفه ما، وظیفه سربازی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است اظهار داشت: رسانه‌ها همیشه یار و یاور نیروی انتظامی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه به طور حتم ارائه راهکارهای رسانه‌ها به پلیس دلسوزانه است عنوان کرد: خیلی از راهکارهای ارائه شده قابل اجرا است و ما از آنها استقبال می‌کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه ما با جان و دل برای مردم کار می‌کنیم تا حافظ خون شهدایی باشیم که مردم تقدیم کردند ادامه داد: وظیفه ما تأمین امنیت مردم و پاسداری از جان، مال، ناموس مردم و حفظ دستاوردهای انقلاب است.

سردار الهی، حفظ آرامش و نظم جامعه را از مسئولیت‌ها و وظایف پلیس عنوان کرد و گفت: همه تلاش ما تحقق این امر است، هر کسی خدایی ناکرده ناآگاهانه و ناخواسته بخواهد امنیت و آرامش مردم را خدشه دار کند را باید هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه در جریان اغتشاشات اخیر ما در لرستان کمترین مشکل را داشتیم گفت: عدم همراهی مردم استان با این اغتشاشات یکی از دلایل این امر بود.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه دشمن فتنه می‌کند، ممکن است که در درون ما مشکلاتی داشته باشیم، اما شک نکنید این گونه اتفاقات فتنه دشمن است افزود: رعایت حجاب و عفاف در لرستان همواره از سوی زنان لر رعایت شده و می‌شود.

سردار الهی در ادامه با تاکید بر اینکه ما در نوکری مردم کوتاهی نخواهیم کرد، اما با مخلان نظم و امنیت به طور حتم برخورد می‌کنیم ادامه داد: کسی که موجب اختلال نظم و امنیت در جامعه شود به طور حتم از سوی پلیس مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ما رسالت داریم، جایی که مردم آسیب ببینند، نظم و امنیت و حیثیت مردم خدشه دار شود، شک نکنید پلیس از جان خود نیز برای برخورد با این امر می‌گذرد ادامه داد: ما سرباز نظام هستیم، اما اگر کسی بخواهد امنیت جامعه را تحت هر عنوانی مختل کند مورد برخورد قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه هیچ قانونی تجمع غیر قانونی را نمی‌پذیرد تصریح کرد: رافتی که در جمهوری اسلامی و به دستگاه‌های امنیتی برای برخورد با مردم توصیه می‌شود در هیچ کشوری وجود ندارد.

سردار الهی بیان داشت: در بحث تأمین نظم و امنیت جامعه و مردم شک نکنید یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد و آنجایی هم که نیاز باشد جان خود را هم تقدیم می‌کنیم.