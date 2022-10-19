قاتل فراری در کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری گفت: متهم دستگیر شده فردی شرور و سابقه دار است که چندین مورد شرارت، راهبندی، اخاذی، سرقت و قتل مسلحانه، تیراندازی، خرید و فروش سلاح و مهمات، حمل مسلحانه مواد مخدر و درگیری مسلحانه با مأموران پلیس استان‌های کرمان و هرمزگان را در سوابق خود دارد.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس شهرستان"فاریاب" با هدایت اطلاعاتی و پلیس امنیت عمومی مرکز استان موفق شدند این قاتل فراری را در حالی که قصدخروج از کشور از طریق مرزهای غربی را داشت در یکی از روستاهای مرزی، شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان گفت: این عملیات و دستگیری موفقیت آمیز نشان از اشرافیت اطلاعاتی و توان پی جویی و ردزنی گسترده پلیس دارد و می‌تواند هشداری به دیگر تبهکاران و مجرمان باشد.