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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۴

استاندار ایلام خبر داد؛

عملکرد مناسب دستگاه های اجرایی ایلام در جمع آوری معتادان متجاهر

عملکرد مناسب دستگاه های اجرایی ایلام در جمع آوری معتادان متجاهر

ایلام-استاندار ایلام گفت: نیروهای انتظامی و بهزیستی در جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر عملکرد خوبی داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز چهارشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان با قدردانی از مجموعه نیروهای انتظامی و بهزیستی استان، اظهار کرد: این دو مجموعه در جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر بسیار خوب عمل کرده‌اند که جای قدردانی دارد.

وی همچنین از همراهی رسانه‌های استان در موضوع مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها برای تامین نظم و انضباط کمک کرده‌اند.

استاندار ایلام ادامه داد: استان ایلام ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و باید در کشور جزو استان‌هایی باشد که کمترین آسیب اجتماعی و معتادان متجاهر داشته باشد.

وی افزود: در موضوع مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان با قاطعیت عمل می‌کنیم و همواره تلاش این است که محیطی امن و بدون مخاطره برای شهروندان مهیا شود.

بهرام نیا با اشاره به اینکه در نشست بعدی شورای مبارزه با مواد مخدر استان گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط در مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر ارایه شود، اضافه کرد: در این راستا میزان مشارکت و همراهی هر دستگاه اجرایی مشخص می‌شود.

وی بیان کرد: در جامعه هر مدیر یک وظیفه قانونی و تکلیفی و یک وظیفه اخلاقی دارد که قطعاً اگر این دو مولفه بعنوان یک راهبرد مد نظر قرار گیرد هم خود مدیر و هم جامعه سعادتمند خواهد شد.

وی افزود: شهروندان به یک جامعه سالم نیاز دارند و به همین نسبت دولت برای ایجاد محیطی امن و سالم وظیفه دارد.

به گفته استاندار ایلام تاکنون چهار هزار نفر در کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.

کد مطلب 5612914

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