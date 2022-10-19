عملکرد مناسب دستگاه های اجرایی ایلام در جمع آوری معتادان متجاهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز چهارشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان با قدردانی از مجموعه نیروهای انتظامی و بهزیستی استان، اظهار کرد: این دو مجموعه در جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر بسیار خوب عمل کرده‌اند که جای قدردانی دارد.

وی همچنین از همراهی رسانه‌های استان در موضوع مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها برای تامین نظم و انضباط کمک کرده‌اند.

استاندار ایلام ادامه داد: استان ایلام ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و باید در کشور جزو استان‌هایی باشد که کمترین آسیب اجتماعی و معتادان متجاهر داشته باشد.

وی افزود: در موضوع مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان با قاطعیت عمل می‌کنیم و همواره تلاش این است که محیطی امن و بدون مخاطره برای شهروندان مهیا شود.

بهرام نیا با اشاره به اینکه در نشست بعدی شورای مبارزه با مواد مخدر استان گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط در مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر ارایه شود، اضافه کرد: در این راستا میزان مشارکت و همراهی هر دستگاه اجرایی مشخص می‌شود.

وی بیان کرد: در جامعه هر مدیر یک وظیفه قانونی و تکلیفی و یک وظیفه اخلاقی دارد که قطعاً اگر این دو مولفه بعنوان یک راهبرد مد نظر قرار گیرد هم خود مدیر و هم جامعه سعادتمند خواهد شد.

وی افزود: شهروندان به یک جامعه سالم نیاز دارند و به همین نسبت دولت برای ایجاد محیطی امن و سالم وظیفه دارد.

به گفته استاندار ایلام تاکنون چهار هزار نفر در کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.