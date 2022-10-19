به گزارش خبرگزاری مهر، جمال روشن زاده در حاشیه بهره برداری از پرورژه های ورزشی در اراک افزود: احداث سالن ورزشی در سازه ویژه مدارس ابتدایی با هدف ارتقای مهارت های بنیادین حرکتی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی است.

وی اظهار داشت: احداث و تجهیز این سالن‌های ورزشی در مدارس ابتدایی با طراحی ایستگاه‌های متنوع به منظور رشد و توسعه مهارت‌های بنیادین در دانش آموزان از ۲ سال گذشته از محل اعتبارات معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع آغاز شده است.

روشن زاده تصریح کرد: کلاس‌های درس تربیت بدنی ویژه مدارس ابتدایی دارای تجهیزاتی از قبیل دیواره صخره نوردی، تاتامی، تشکهای ایمنی، چوب موازنه، نردبان سوئدی، نردبان سقفی، نردبان طنابی بالارونده، طناب گره داربالا رونده، سطوح شیب دار، باکس مکعب، مانع پرش، دارت بزرگ مغناطیسی، سبد بسکتبال دیواری بزرگ، نردبان چابکی، پله بالا رونده، دیوارپوش، ضربه گیردیوار و چوب لباسی هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان داشت: با افتتاح ۲ باب کلاس درس تربیت بدنی همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی، در آموزشگاه های «بتول چهره ای» و «دین و دانش» ناحیه یک اراک، شمار کلاس های درس تربیت بدنی استان به ۲۳ کلاس رسید.

وی افزود: این دو کلاس با متراژ هرکدام ۱۵۰ مترمربع و با صرف اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، از محل اعتبارات معاونت تربیت بدنی و سلامت احداث و تجهیز شده است.

روشن زاده یادآور شد: در مجموع در استان مرکزی تاکنون ۲۳ کلاس درس تربیت بدنی با متراژ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال احداث و تجهیز شده است.