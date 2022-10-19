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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۷

فرماندار دشتی:

راه اندازی صنایع تبدیلی در شهرستان دشتی ضروری است

راه اندازی صنایع تبدیلی در شهرستان دشتی ضروری است

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان بر ضرورت راه اندازی صنایع تبدیلی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با مشاور و مسئول پارلمانی بنیاد علوی کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان بر ضرورت توجه به روستاهای محروم شهرستان تاکید کرد.

فرماندار دشتی افزود: یکی از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه نیروگاههای خورشیدی است که در صورت پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان ظرفیت این نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد.

بحرانی توجه به راه اندازی صنایع تبدیلی در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به ظرفیت خوب کشاورزی شهرستان راه اندازی صنایع تبدیلی در این شهرستان امری ضروری و مهم است.

وی خاطر نشان کرد: توجه به روستاهای محروم شهرستان زمینه ماندگاری افراد بیشتری را فراهم می‌کند.

بحرانی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای تبدیل آبنما به پل تاکید کرد.

کد مطلب 5612932

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