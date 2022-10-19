راه اندازی صنایع تبدیلی در شهرستان دشتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبه شب در نشست با مشاور و مسئول پارلمانی بنیاد علوی کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان بر ضرورت توجه به روستاهای محروم شهرستان تاکید کرد.

فرماندار دشتی افزود: یکی از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه نیروگاههای خورشیدی است که در صورت پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان ظرفیت این نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد.

بحرانی توجه به راه اندازی صنایع تبدیلی در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به ظرفیت خوب کشاورزی شهرستان راه اندازی صنایع تبدیلی در این شهرستان امری ضروری و مهم است.

وی خاطر نشان کرد: توجه به روستاهای محروم شهرستان زمینه ماندگاری افراد بیشتری را فراهم می‌کند.

بحرانی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای تبدیل آبنما به پل تاکید کرد.