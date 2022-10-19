ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: احیای ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر یک و ۲ به عنوان یک موضوع مهم دنبال می‌شود.

وی افزود: این موضوع باید از طریق مسئولین گمرک مناطق ویژه مذکور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد تا بتوان سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات مربوطه با مساعدت مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم گیری کنیم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: برای مشارکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه صنایع دستی کشور قطر در ایام برگزاری جام جهانی با جدیت تمام پیگیری و هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: عرضه محصولات صنایع دستی و گردشگری نظیر فرش، گبه، خرما و غیره در نمایشگاه قطر یک فرصت ارزشمند برای رقابت در تجارت کالای ویژه استان بوشهر خواهد بود.