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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۸

مدیرکل صمت بوشهر:

ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر احیا شود

ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر احیا شود

بوشهر- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر احیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اظهار داشت: احیای ترانزیت داخلی کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر یک و ۲ به عنوان یک موضوع مهم دنبال می‌شود.

وی افزود: این موضوع باید از طریق مسئولین گمرک مناطق ویژه مذکور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد تا بتوان سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات مربوطه با مساعدت مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم گیری کنیم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: برای مشارکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه صنایع دستی کشور قطر در ایام برگزاری جام جهانی با جدیت تمام پیگیری و هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: عرضه محصولات صنایع دستی و گردشگری نظیر فرش، گبه، خرما و غیره در نمایشگاه قطر یک فرصت ارزشمند برای رقابت در تجارت کالای ویژه استان بوشهر خواهد بود.

کد مطلب 5612947

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