به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی عصر چهار شنبه در ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای پیگیری تفاهم نامه‌ها و سایر موضوعات حوزه اقتصاد دانش بنیان می‌توان از توان بخش خصوصی نیز بهره برد تا در نهایت به نتیجه‌ای که مطلوب استان است، برسیم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: آئین نامه اجرایی اقتصاد دانش بنیان، مسیر حرکت ما به سمت کمبودهای این بخش است و هر دستگاهی نیز وظایف خودش را باید پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه باید خود تحریمی را فراموش کرده و عینک بدبینی را تغییر دهیم، افزود: بهترین رویکرد خروج از بروکراسی اداری و پشت میز نشینی در این بخش، برگزاری رویدادهای عملیاتی است.

فخر موحدی با بیان اینکه برقراری ارتباط بین علم و تولید از مهمترین موضوعات در استان است، تصریح کرد: ضرورت دارد تا مجموعه‌هایی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اقتصاد و دارایی، میراث فرهنگی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه‌های استان برنامه‌های خود را تدوین کرده و آماده برگزاری رویداد تانا (توانمندسازی و ارتقای زیست بوم نوآوری استان‌ها) مختص حوزه خود باشند.

وی افزود: همه این دستگاه‌ها باید نیازهای حوزه خودشان و بخش‌های وابسته را احصاء کنند تا بتوان از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در قالب برگزاری رویداد تانا برای رفع نیاز آن‌ها بهره برد.

فخر موحدی در انتها گفت: باید تلاش کنیم تا هیچ روزنه‌ای در این بخش باقی نماند و همه نیازها و مشکلات مربوطه، مد نظر قرار گیرد.