  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۳۰

لیگ برتر والیبال؛

یک برد و یک باخت ثمره تلاش نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال

یک برد و یک باخت ثمره تلاش نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال

گرگان- در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال مردان تیم پاس گرگان در یک دیدار خانگی ایفاسرام اردکان را شکست داد و شهرداری گنبد مقابل هورسان رامسر مغلوب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم والیبال پاس گرگان شامگاه چهارشنبه در یک دیدار خانگی با نتیجه سه بر دو مقابل ایفاسرام اردکان به برتری دست یافت.

تیم والیبال پاس گرگان در پایان هفته پنجم این رقابت‌ها با انجام چهار بازی و کسب سه برد و یک باخت دارای هشت امتیاز است.

این تیم در هفته ششم این رقابت‌ها چهارشنبه هفته آینده در تهران میهمان تیم پیکان خواهد بود.

تیم والیبال پاس گرگان یک مسابقه معوقه از هفته دوم با تیم رهیاب ملل مریوان دارد که تاریخ آن هنوز اعلام نشده نیست.

شهرداری گنبد، دیگر نماینده گلستان در این رقابت ها عصر امروز در سالن شهدای رشت برابر تیم هورسان رامسر سه بر دو شکست خورد.

تیم هورسان رامسر در این دیدار در ست‌های اول، دوم و پنجم به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۷ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۱ به برتری رسید و ست‌های سوم و چهارم با نتایج ۲۴ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۶ به سود نماینده گلستان خاتمه یافت.

شهرداری گنبد تا هفته پنجم رقابت ها یک برد مقابل نیان الکترونیک خراسان در کارنامه دارد.

سی و ششمین دوره لیگ برتر والیبال مردان کشور با حضور ۱۴ تیم در یک گروه مقدماتی و به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود که پس از آن هشت تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.

کد مطلب 5612961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها