یک برد و یک باخت ثمره تلاش نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگارمهر، تیم والیبال پاس گرگان شامگاه چهارشنبه در یک دیدار خانگی با نتیجه سه بر دو مقابل ایفاسرام اردکان به برتری دست یافت.

تیم والیبال پاس گرگان در پایان هفته پنجم این رقابت‌ها با انجام چهار بازی و کسب سه برد و یک باخت دارای هشت امتیاز است.

این تیم در هفته ششم این رقابت‌ها چهارشنبه هفته آینده در تهران میهمان تیم پیکان خواهد بود.

تیم والیبال پاس گرگان یک مسابقه معوقه از هفته دوم با تیم رهیاب ملل مریوان دارد که تاریخ آن هنوز اعلام نشده نیست.

شهرداری گنبد، دیگر نماینده گلستان در این رقابت ها عصر امروز در سالن شهدای رشت برابر تیم هورسان رامسر سه بر دو شکست خورد.

تیم هورسان رامسر در این دیدار در ست‌های اول، دوم و پنجم به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۷ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۱ به برتری رسید و ست‌های سوم و چهارم با نتایج ۲۴ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۶ به سود نماینده گلستان خاتمه یافت.

شهرداری گنبد تا هفته پنجم رقابت ها یک برد مقابل نیان الکترونیک خراسان در کارنامه دارد.

سی و ششمین دوره لیگ برتر والیبال مردان کشور با حضور ۱۴ تیم در یک گروه مقدماتی و به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود که پس از آن هشت تیم برتر راهی مرحله پلی آف خواهند شد.