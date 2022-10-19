به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه بعد از ظهر چهارشنبه در هفتمین شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه که در آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: دانش‌آموزان در ۲ و سه سال اخیر به واسطه شیوع ویروس کرونا و گسترش آموزش مجازی بسیار بیشتر از نسل گذشته با فضای مجازی مرتبط هستند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار ارزش‌های بسیار آن مکان نفوذ بیگانگان است، افزود: حضور دانش‌آموزان و نسل جدید در فضای مجازی باید با راهنمایی و آموزش موضوعات و مسائل مرتبط با این فضا باشد تا آنها از خطرات موجود در فضای مجازی آگاه شده و در برابر توطئه‌های دشمن در فضای مجازی مصون باشند.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه در حوادث اخیر فاصله فضای مجازی تا فضای واقعی بسیار زیاد بود، تصریح کرد: کشورهای متخاصم پروپاگاندایی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ایجاد کرده بودند تا افرادی که مرعوب این فضا هستند را در دام توطئه‌های خود انداخته و آنها را به پذیرش دروغ‌ها مجبور کنند.

رحیمی زنگنه فضای مجازی در دسترس دانش‌آموزان را نیازمند مدیریت دانست و بیان کرد: از یک سو باید این فضا را برای حضور دانش‌آموزان مدیریت کنیم و از سوی دیگر با آموزش سواد رسانه‌ای بتوانیم دانش‌آموزان و نسل‌های بعدی را در برابر هجمه‌های دشمنان واکسینه کرده تا همچون گذشته از پیچ‌های تاریخی به سلامت عبور کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با حوادث اخیر، تأکید کرد: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری این نسیم‌های سبک تغییری در ماهیت درخت تنومند انقلاب اسلامی ایجاد نمی‌کند و این اتفاقات تلنگری برای ریشه‌دار شدن این درخت تنومند است.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه با بیان اینکه نسل آینده کشور از تهدیدهای کنونی فرصت‌هایی ایجاد خواهد کرد، گفت: ملت سرافزار ایران اسلامی همواره از تهدیدها برای خود فرصت‌هایی ایجاد کرده است و حوادث اخیر نیز فرصت ایجاد یک نسل انقلابی و سرافزار را برای اهتزاز پرچم ایران اسلامی ایجاد خواهد کرد.

رحیمی زنگنه گفتگو را یکی از راه‌های مناسب برای ارتباط با نسل جدید دانست و خاطرنشان کرد: با انباشت سوالات در قشر جوان مواجه هستیم که در زمینه پاسخگویی به موقع کوتاهی کرده‌ایم و باید این رویه اصلاح شود و نقش مدیران و اولیا در ایجاد زمینه گفتگوی میان نسلی مؤثر است.

وی با بیان انیکه هدف متعالی آموزش و پرورش تربیت انسان کامل است، تصریح کرد: تمام آنچه که دشمن در ارتباط با ایران اسلامی انجام می‌دهد از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تا هجمه‌های فضای مجازی برای دور شدن از این وظیفه است اما هیچگاه نباید از آموزش و فرهنگ به عنوان اساس تحول جامعه انسانی غافل شویم.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه افزود: اگر تمام وجوه و سرمایه کشور را در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای تربیت انسان هزینه کنیم، جامعه به افرادی سپرده می‌شود که قابل اعتماد هستند.

رحیمی زنگنه گفت: برای افزایش کیفیت شورای آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود یک شورای تخصصی مشورتی زیرمجموعه این شورا متشکل از اساتید و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش و تربیت تشکیل شود که نتیجه کارگروه‌های این شورای مشورتی در شورای آموزش و پرورش مطرح و بررسی شود.