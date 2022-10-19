مسئولین و کارمندان ادارات ملارد مراقب رفتارشان با مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری ملارد که با حضور حسین حق وردی نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، جابر کریمی فرماندار ملارد و مسئولان این شهرستان برگزار شده بود خطاب به مدیران ملارد گفت: با توجه به این که امسال سال اشتغال است سعی کنید مسیر اداری را برای کارآفرینان آماده کنید.

وی افزود: باید فضا را هموار و آماده کنید، اگر قانون دست و پا گیر است باید قانون را اصلاح کرد و به مجلس در این باره درخواست بدهید تا موانع رفع شود.

امام جمعه ملارد در ادامه بر حفظ و نگهداری بیت المال تاکید کرد و اظهار داشت: مسؤلین باید نسبت به بیت المال حساس باشند و همچنین رعایت زیر دستان و کارمندان را بکنند.

امام جمعه ملارد افزود: از تفرقه بین مسؤلین و دستگاه‌ها پرهیز کنید، با هم برادر باشید و تلاش کنید بار مسئولیت بر دوش یکایک شما سنگینی نکند تا بتوانید در جامعه رشد کنید.

وی افزود: برخورد اسلامی و با کرامت با مردم داشته باشید و در بعضی موارد کارمندان شما رفتار خوبی با مردم نداشته اند، برخی از مشکلات مربوط به اعمال و رفتار ما است ما باید مراقب رفتارمان با مردم باشیم و همیشه به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم اگر ما رفتارمان اشتباه باشد مردم دروغ‌های دشمن را در این اتفاقات اخیر که رخ داده را باور می‌کنند.

خوبانی در پایان رسیدگی به فقرا و نیازمندان را مهم برشمرد و افزود: حمایت از فقرا و قشر آسیب پذیر جامعه به رفع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند.