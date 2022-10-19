ساختار اداری در ملارد ناکارآمد است/لزوم امیدآفرینی در جامعه

حق وردی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی:

عملکرد مسولان نباید باعث ایجاد یاس و ناامیدی در کشور شود

ملارد_نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: گفتار، رفتار و عملکرد مسؤلین باید به گونه‌ای باشد که یاس و نا امیدی را در کشور به وجود نیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق وردی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری ملارد طی سخنانی اظهار داشت: دشمن در اتفاقات اخیر که در کشورمان رخ داده با تفرقه افکنی موجب مشکلاتی در جامعه شده است.

وی افزود: با تدابیر و عملکرد نظام کم‌ترین خسارت در مقایسه با اتفاقات سال ۹۸ رخ داد و تدبیر نظام این بود که نیروهای امنیتی آسیب ببیند، اما طرف مقابل که علیه نظام است، آسیب نبیند.

وی در ادامه افزود: دشمنی دشمنان با ملت ایران همچنان ادامه دارد و نباید در این باره شک کنیم، در صورتی که برنامه ریزی های زیادی از سوی دشمن برای این وقایع رخ داده بود، اما تدبیر نظام مقتدرانه بود.

نماینده مردم شهرستان‌های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی به ارزیابی آسیب شناسانه حوادث اخیر پرداخت و اظهار داشت: گاهی ما خود نیز با رفتارمان باعث نارضایتی و زمینه سازی برای دشمن می‌شویم و همچنین ساختار اداری و مشکلات اقتصادی زمینه ساز بروز مشکلات است.

وی ادامه داد: ساختار اداری مشکل دارد و ناکارآمد است که باید اصلاح شود، اما ما کارگزاران در همین ساختار معیوب باید بهترین عملکرد را داشته باشیم.

حق وردی ادامه داد: اگر ما موجب نارضایتی مردم حتی یک نفر باشیم به دشمن کمک کرده ایم، باید طوری در ادارات رفتار کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود.