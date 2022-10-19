٧٠درصد کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان عرصه تولید و صادرات استان قزوین اظهار کرد: در جامعه در زمینه صنعت و تولید نگاه‌ها و رویکردهای مختلفی مطرح است با این حال ما یک نگاه امیدوارانه را دنبال می‌کنیم چراکه جامعه برای پیشرفت به این نگاه نیاز دارد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نگاه ما یک نگاه خوش‌بینانه صرف نیست، ادامه داد: ما توانسته‌ایم در زمینه تولید، تنوع محصولات، کیفیت، صادرات و… گام‌های رو به جلویی برداریم.

وی مطرح کرد: امسال برای نخستین بار دغدغه تأمین مواد اولیه در کشور وجود نداشت و همین مساله و وجود مواد اولیه به اندازی کافی در کشور نقش مؤثری را در افزایش تولیدات و صادرات داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۸ درصدی صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد و عنوان کرد: افزایش صادرات نیازمند بازرگانی، تولید و شناخت دقیق بازار برای شکوفایی و پیشرفت بیشتر است.

برادران با بیان اینکه ۷۰ درصد واردات کشور مرتبط به مواد اولیه است، گفت: ۱۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و تنها ۲۰ درصد واردات در کشور مربوط به کالاهای نهایی است.

وی با اشاره به این مسئله که هر افزایش وارداتی بد نیست تاکید کرد: سیاست و رویکرد دولت سیزدهم حمایت از تولید کنندگان است و این موضوع را با نظم و همچنین اقدامات مناسب از جمله محدودیت ورود کالایی که در کشور تولید می‌شوند ادامه می‌دهیم.