به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری حدود ۴۲۷ هزار و ۸۸۹ تن تولید انگور استان بود، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۸۵۰ تن آن فرآوری شده و مابقی به صورت تازه خوری استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: ۵۷ واحد تصفیه و بسته بندی کشمش با توان تولید حدود ۹۴ هزار تن در استان فعالیت می‌کنند.

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه حدود ۸۴۵ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند، اظهار کرد: تعداد ۸ واحد تصفیه و بسته بندی کشمش به سورت و لیزر به منظور افزایش کیفی و کمی با هدف صادرات تجهیز شد.

محمدی در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ تن کشمش به ارزش ۳۱.۵ میلیون دلار به کشورهای اروپایی، اوراسیا، حاشیه خلیج فارس، پاکستان و دیگر کشورها صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۲ واحد تولید شیره انگور با جذب دو هزار تن انگور و ظرفیت تولید ۴۰۰ تن در شهرستان بهار و ملایر پروانه بهره برداری دریافت کرده‌اند، عنوان کرد: تعداد ۲ جواز تأسیس در زمینه تولید شیره انگور در شهرستان ملایر و همدان با ظرفیت ۱۶۰۰ تن تولید و جذب ۸ هزار تن انگور در حال پیگیری است.